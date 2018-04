Okazja dnia. Tydzień w Bułgarii za mniej niż 2000 zł

Kurort idealny dla par, rodzin z dziećmi jak i imprezowiczów, którzy oprócz słonecznych plaż szukają dobrej rozrywki? Oczywiście Złote Piaski! Siedmiodniową wycieczkę we wrześniu można właśnie kupić za mniej niż 1929 zł. To świetna okazja!

Złote Piaski to jeden z najbardziej znanych czarnomorskich kurortów. Miasto leży kilkanaście km na północ od Warny i przez wielu nazywane jest letnią stolicą Bułgarii .

Kierunek od lat popularny jest wśród polskich turystów. Nie ma się co dziwić, bo baza hotelowa jest niemalże doskonała, a ceny za wakacje zorganizowane nie są wysokie. Najlepszym przykładem jest oferta w czterogwiazdkowym hotelu Primasol Sunlight Sunrise - za 7 dni we wrześniu zapłacimy tylko 1929 zł z all inclusive.