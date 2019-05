Okazja dnia. Tydzień w Tunezji za pół ceny All Inclusive

Atrakcyjna oferta na dziś to wylot Last Minute do Tunezji za ok. 1099 zł już w ten czwartek. Tygodniowe wakacje All Inclusive nad samym morzem dostępne są dziś w cenie niższej o 51 proc.

W maju temperatury w Tunezji sięgają nawet 28 st. Celsjusza, można też liczyć na dużo dni słonecznych (Shutterstock.com)

Dzisiejsza propozycja dla wczasowiczów to wakacje w Tunezji w ramach oferty Last Minute za 51 proc. regularnej ceny. Wylot z Warszawy zaplanowany jest na czwartek 16 maja 2019, a powrót z lotniska w Enfidha na 24 maja.

Miejsce zakwaterowania, czyli czterogwiazdkowy hotel Le Soleil Bella Vista Resort, znajduje się 4 km od centrum Skane i 10 km od miasta portowego Monastyr. W ramach pobytu skorzystamy z oferty all inclusive obejmującej przyhotelowe bary i restauracje.

Elegancki ośrodek położony jest przy samym morzu i oferuje dostęp do piaszczystej plaży. Wczasowicze mogą bez opłaty korzystać z leżaków, ręczników i parasoli.

Wyjazd do Tunezji to świetna okazja na relaks lub aktywny wypoczynek. Atrakcje hotelowe obejmują dostęp do basenów ze zjeżdżalniami i wydzieloną strefą dla dzieci, a także szeroką ofertę sportową. Coś dla siebie znajdą tu miłośnicy tenisa ziemnego, siatkówki, łucznictwa, minigolfa czy windsurfingu. Za dodatkową opłatą uzyskamy dostęp do strefy wellness.