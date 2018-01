Okazja dnia. Tygodniowe wczasy na Lazurowym Wybrzeżu za 1573 zł

Lazurowe Wybrzeże to prawdziwa legenda. Jedno z najsłynniejszych miejsc nad Morzem Śródziemnym kojarzy się głównie z luksusowymi jachtami, kasynami czy rezydencjami gwiazd i koronowanych głów. Turyści często obawiają się, że wczasy w tym miejscu są drogie i ich po prostu nie stać. Tymczasem zakątek Francji stał się dostępny cenowo dla każdego.

Przejrzeliśmy oferty wczasów na Lazurowym Wybrzeżu i znaleźliśmy tygodniowe w ośrodku Pierre & Vacances Rezidenz Villa Francia w samym Cannes od 1573 zł . Oferta dotyczy wylotu z Warszawy 28 września. Wyżywienie we własnym zakresie - co jest idealną opcją dla osób, które lubią smakować lokalnej kuchni.

Lazurowe Wybrzeże to wymarzone miejsce na urlop dla osób w każdym wieku. Kusi przepięknymi plażami, turkusowymi zatokami i malowniczo położonymi kurortami. Z drugiej strony w pobliżu znajdziemy masę atrakcji. Większe miasta z licznymi zabytkami, górskie wioski z widokiem na morze czy niezwykłe cuda przyrody.

Południe Francji obfituje w spektakularne widoki – jednym z ciekawszych miejsc jest Antibes . Kurort znajduje się między Cannes i Niceą. Ośnieżone szczyty Alp, które widać w oddali, wspaniale kontrastują z błękitem Morza Śródziemnego. Antibes to jedna z najstarszych miejscowości na Cote d’Azur – wycieczka wąskimi uliczkami tutejszego Starego Miasta będzie wspaniałą atrakcją. Trzeba także odwiedzić Niceę i przespacerować się słynną promenadą. Na turystów czekają liczne muzea i pałace.

Do mniej znanych perełek należy z pewnością miejscowość Èze, położona na stromej skale o wysokości ponad 400 m. Wąskie, kamienne uliczki prowadzą do znajdującego się na samym szczycie egzotycznego ogrodu. Tam, wśród wspaniałej roślinności, rzadkich gatunków kaktusów, stoją niesamowite kobiece rzeźby. Widok na morze i okoliczne wysepki należy do najpiękniejszych na Lazurowym Wybrzeżu.