Okazja dnia. Tygodniowe wczasy w Kalabrii w hotelu tuż przy plaży

Raczej omijana przez turystów z Polski Kalabria to najdalej na południe wysunięty region kontynentalnej części Italii. Położony na krańcu włoskiego buta, nazywany jest "terra da scoprire", czyli krainą do odkrycia. Kusi pięknymi widokami, a ceny z roku na rok są atrakcyjniejsze.

Za najpiękniejsze miasto Kalabrii i prawdziwą perłę Morza Tyrreńskiego uznawana jest Tropea. Trudno odmówić urody temu średniowiecznemu miastu położonemu na charakterystycznym klifie o wysokości ok. 40 m. Zbudowane przed setkami lat domy ściśle przylegają do siebie tworząc malowniczy obrazek, a leżąca poniżej złocista plaża dodaje miejscu jeszcze więcej uroku. Spacer po tutejszym Starym Mieście to punkt obowiązkowy - wąskie uliczki gwarantują prawdziwy śródziemnomorski klimat.