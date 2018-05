Okazja dnia: wakacje w Albanii 37 proc. taniej. Hotel z widokiem na Morze Jońskie

Bałkańskie klimaty od lat kuszą Polaków, którzy tłumnie jeżdżą do Grecji, Bułgarii, południowej Chorwacji, a także Czarnogóry. Albania z roku na rok zyskuje na popularności. I nic dziwnego.

Albania może się pochwalić dostępem do Morza Adriatyckiego i Jońskiego (Shutterstock.com)

Przejrzeliśmy oferty wyjazdów do tego bałkańskiego kraju i znaleźliśmy prawdziwą perełkę. Tygodniowe wczasy all inclusive w 3-gwiazdkowym hotelu Princess Jerolda we Wlorze za 1699 zł. Oferta przeceniona jest o 37 proc. i dotyczy wylotu z Katowic 14 czerwca.

Albania może się pochwalić dostępem do Morza Adriatyckiego i Jońskiego. Krystalicznie czysta woda, bajeczna pogoda, piękne plaże i pyszne owoce morza zdecydowały, że nazywa się ją drugą Chorwacją.

Posiadająca 362 kilometry wybrzeża morskiego Albania rzeczywiście ma do zaoferowania turystom bardzo dużo. Na dodatek ten zakątek Bałkanów kusi konkurencyjnymi cenami. Ze względu na lata długotrwałej izolacji turystyka rozwija się tu leniwie, więc warto wykorzystać ten moment i odwiedzić kraj przed najazdem turystów z Zachodu. Polacy coraz chętniej wybierają się do tego zakątka Europy.

- Albania to kierunek wybierany zarówno przez pary, jak i rodziny, choćby ze względu na dużą dostępność z lotnisk regionalnych, niską cenę i malowniczy krajobraz. Wygląda na to, że przyszła moda na Albanię - mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl

Miejscowość Wlora położona jest niemal w centrum albańskiej riwiery. To jedno z największych miast kraju i drugi co do wielkości port Albanii. W latach 90. XX wieku miasto było świadkiem wielu zamieszek na tle ekonomicznym, jednak teraz powoli wraca na właściwe tory finansowe, głównie dzięki przemysłowi turystycznemu. Powstają tu liczne hotele i ośrodki wczasowe.

Hotel Princess Jerolda znajduje się na pięknym wzgórzu, skąd rozpościera się widok na Morze Jońskie. Jest to dzielnica Radhime, słynąca z pięknych plaż. Odległość od centrum Wlory to ok. 14 km, a na plażę prowadzi deptak spod obiektu.

W okolicy panują doskonałe warunki do uprawiania rozmaitych form aktywnego wypoczynku, w tym windsurfingu i nurkowania z rurką lub akwalungiem.

Obiekt oferuje duży zadaszony basen z otwartym tarasem słonecznym oraz bar, w którym wydawane są napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Z tarasu, na którym znajdują się bezpłatne leżaki, rozciąga się niezwykły widok na morze i wyspę Sazan.

Na terenie obiektu do dyspozycji gości są także rowery, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

