Okazja dnia. Wczasy na gorącej Kubie w opcji all inclusive 40 proc. taniej

Wyspa jak wulkan gorąca, na której salsa rozbrzmiewa od zmierzchu do świtu, a kolorowe drinki leją się strumieniami – oto Kuba, opcja dla tych, którzy lubią odpoczynek, dobrą zabawę i zwiedzanie. I właśnie teraz można się tam znaleźć, oszczędzając nawet 3,5 tys. zł. Znaleźliśmy prawdziwą okazję.

Cayo Santa Maria to urokliwa wysepka, na której znajduje się 4-gwiazdkowy hotel Starfish Cayo Santa Maria (ex. Husa), w którym możesz spędzić 10 dni w terminie od 17 do 27 stycznia za kwotę 5199 zł w opcji all inclusive.