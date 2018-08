Okazja dnia. Wczasy w 4-gwiazdkowym hotelu w Bułgarii za 1330 zł

Słoneczny Brzeg nazywany jest Las Vegas Wschodniej Europy. Najsłynniejszy kurort Bułgarii przyjmuje gości w ponad 600 hotelach i 400 restauracjach. Słynie z pięknych, piaszczystych plaż i... wyjątkowo atrakcyjnych cen.

Przeszukaliśmy dla was internet pod kątem dobrej oferty na najbliższe tygodnie. Mamy nie lada gratkę dla osób, które mogą pozwolić sobie na wyjazd we wrześniu. Chodzi o tygodniowe wczasy all inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu Izola Paradise w Słonecznym Brzegu za 1330 zł. Cena dotyczy wylotu 31 sierpnia z Warszawy. Ofertę przeceniono o 32 proc.