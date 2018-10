Okazja dnia. Wypoczynek dla rodziny z dziećmi w Bułgarii w świetnej cenie

Bułgaria od lat jest jednym z najtańszych wakacyjnych krajów w Europie. Poza niskimi cenami kusi słońcem i pięknymi plażami.

Przeszukaliśmy internet w poszukiwaniu najatrakcyjniejszych ofert. Udało nam się znaleźć świetną ofertę all inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu za 1509 zł.

Złote Piaski to zdecydowanie kierunek dla plażowiczów. Znajdziemy tu 4 kilometry plaży z naprawdę złotym piaskiem i z Błękitną Flagą. Położone na plażach zjeżdżalnie wodne i bezpłatne baseny o fantazyjnych kształtach przyciągają zarówno amatorów zabaw, jak i wodnego relaksu. W okolicy warto zobaczyć malownicze i efektowne klify na Przylądku Kaliakra. Ciekawym przerywnikiem błogiego plażowania będzie wycieczka do Aładży - znajduje się tu okazały monastyr wbudowany w 40-metrową skałę. Ten olbrzymi kompleks jest w całości otwarty dla zwiedzających. Po takiej wycieczce doskonałym pomysłem będzie kąpiel w jednym z licznych basenów z wodami termalnymi.

Złote Wybrzeże bezpośrednio sąsiaduje z nadmorskim pasem leśnym, dającym nieco wyczekiwanej ochłody podczas letnich upałów w Bułgarii . Same Złote Piaski to teren Parku Krajobrazowego z mnóstwem zieleni i ścieżek spacerowych.

4-gwiazdkowy hotel Primasol Sunlight Sunrise znajduje się ok. 300 m od plaży w Złotych Piaskach oraz od centrum miasta, które słynie z bogatej oferty rozrywek nocnych. Goście mają dostęp do wielu atrakcji i zajęć sportowo-rekreacyjnych, zespół animacyjny zadba o dobry nastrój dzieci i dorosłych. To świetna alternatywa na rodzinne wakacje. A poza tym na terenie hotelu znajdują się restauracje, bary, sala konferencyjna, cztery baseny odkryte i jeden kryty i oczywiście bezpłatne Wi-Fi w pokojach.