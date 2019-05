Okazja dnia. Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura o 1510 zł taniej!

Wymarzone wakacje na Kanarach dziś w dużo niższej cenie! Pozwól sobie na super urlop na początku czerwca i poleć na Fuerteventurę z Wrocławia. Tydzień na miejscu bezpośrednio przy piaszczystej plaży z all inclusive i lotami już od 2639 zł za osobę.

Dodatkowy smaczek proponowanych wczasów na wybrzeżu oceanu stanowią wyżywienie w formule all inclusive oraz bezpośrednie przeloty na należącą do Hiszpanii wyspę wraz z transferami z lotniska na miejsce (ok. 75 km). To dobra okazja zarówno na rodzinny urlop z dziećmi, jak i na romantyczny wypad we dwoje.