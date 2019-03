Opiekun słonia został zgnieciony. Zwierzę się na nim położyło

Do tragedii doszło w południowych Indiach. Z powodu chwili nieuwagi, opiekun słonia został zgnieciony przez ciało zwierzęcia. W sieci opublikowano nagranie, na którym zostało pokazane całe zajście.

Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamery monitoringu. Na materiale widać, jak opiekun słonia stoi obok zwierzęcia, instruując je, aby położyło się na ziemi. Następnie mężczyzna kilkukrotnie uderza go patykiem, który trzyma w dłoni.

Potem widzimy jak inna osoba, której początkowo nie obejmuje zasięg kamer, podbiega do zwierzęcia i jego opiekuna. Widać, jak podejmuje próby przesunięcia słonia, ale niestety bez skutku. W końcu udaje mu się go przekonać do wstania, dzięki czemu może wydobyć zgniecione ciało mężczyzny.