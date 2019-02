Nie zdążyli na statek. Turyści porzuceni na Bahamach

Para podróżnych wybrała się na rejs firmy Royal Caribbean's o głośnej nazwie "Symphony of the Seas". Podczas jednego z przystanków turyści nie zdążyli wrócić do portu i statek odpłynął bez nich.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Para turystów została porzucona na Bahamach (Youtube.com)

Do zdarzenia doszło na wyspie Nassau na Bahamach. Para turystów zeszła na ląd z rejsowego statku, żeby pozwiedzać miasto. Ustalono godzinę obowiązowego powrotu na pokład, jednak podróżnicy stracili poczucie czasu.

Do portu dotarli ponad 45 minut po ustalonej godzinie i zobaczyli, jak ich statek odpływa. Dosłownie 5 minut wcześniej statek włączył silniki i podniesioni kotwicę. Załoga nie sprawdziła, czy wszyscy pasażerowie dotarli na statek i zostawili dwójkę podróżnych na wyspie. Bez bagażu i biletów.

Organizatorzy rejsu nie komentują incydentu. Wiemy jednak, że parze udało się finalnie wrócić na statek.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl