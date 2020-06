Góra Żar - szczyt dla żądnych wrażeń. Gdzie jest Góra Żar?

Góra Żar - gdzie jest położony szczyt?

Góra Żar jest szczytem położonym w Beskidzie Małym, który jest częścią Beskidów Zachodnich. Góra leży na terenie województwa śląskiego. Żar ma wysokość 761 m n. p. m., a u jej stóp położone jest Jezioro Międzybrodzkie . Szczyt góry został sztucznie spłaszczony, wybudowano na nim zbiornik wodny, który należy do kompleksu elektrowni szczytowo-pompowej.

Góra Żar - jakie szlaki prowadzą na szczyt?

Inna możliwa droga to zielony szlak , który prowadzi na szczyt przez stoki Kiczery i Przełęcz Isepnicką z parkingu położonego pod górą. Czas przejścia jest podobny i wynosi około 2 godzin.

Poza tym, na górę Żar można dostać się kolejką linowo-terenową , której długość wynosi 1300 m. Została ona oddana do użytku w 2004 roku i od tamtej pory regularnie wozi na górę turystów, którzy nie mają ochoty na górskie spacery. Z kolejki często korzystają kolarze, ponieważ na pokład kolejki bez przeszkód można zabrać ze sobą rower. Ze szczytu poprowadzone są trzy szlaki dla kolarzy górskich o średnim stopniu trudności. W ciągu godziny kolejka może zabrać na szczyt aż 1200 osób, a podróż w jedną stronę trwa niecałe 6 minut.

Góra Żar - co można zobaczyć ze szczytu?

Góra Żar - jakie są jej atrakcje?

Góra Żar to doskonałe miejsce na piesze wycieczki, jednak okolice oferują również inne atrakcje.

Ważną atrakcją góry Żar jest zbiornik, który znajduje się na jej szczycie oraz elektrownia wodna. Zbiornik na górze Żar jest najwyżej położonym zbiornikiem tego typu w całej Polsce. Kompleks ma również największą wysokość tłoczenia wody, która wynosi aż 440 m. Kompleks elektrowni został oddany do użytku w 1979 roku, a razem z budową elektrowni powstała asfaltowa droga, która prowadzi na sam szczyt Żar. Drogą nie można jednak wjechać na szczyt, ponieważ mogą z niej korzystać tylko upoważnione pojazdy. Zbiornik na szczycie mieści ponad 2 miliony m sześciennych wody, jego maksymalna głębokość to 28 m. Szerokość zbiornika wynosi 250 m, a jego długość to 650 m. Zbiornik na górze pełni rolę zbiornika górnego, natomiast zbiornikiem dolnym jest Jezioro Międzybrodzkie.