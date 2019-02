Osiedle widmo może zyskać mieszkańców. Inwestycja ma zostać dokończona

Setki opuszczonych zamków, stojących obok siebie wieża w wieżę. A między nimi hula tylko wiatr. To nie jest wstęp do produkcji Netflixa, tylko jedno z bardziej nietypowych osiedli, którego budowa została nagle przerwana. Teraz jest szansa, że miasteczko w końcu wypełnią ludzie.

O sprawie opuszczonego Burj Al Babas w Turcji pisaliśmy już wcześniej. Budowa miasta złożonego z samych zamków została nagle przerwana przez kryzys walutowy, który wpłynął także na rynek nieruchomości. Deweloper nie był w stanie dalej inwestować w "osiedle marzeń", a częściowo ukończone zamki zostały pozostawione same sobie. Spółka ogłosiła upadłość.

Teraz jednak pojawiła się szansa, że do tych luksusowych budynków będą mogli wprowadzić się mieszkańcy. Wierzyciele ogłosili chęć dokończenia inwestycji, a proces upadłości został wstrzymany. Do tej pory sprzedano 350 zamków, a ukończonych zostało 587. Ceny nieruchomości wahają się, w przeliczeniu na złotówki, od 1,38 mln do 2,12 mln zł.