Ostre kroki włoskiego miasta. Dotyczą turystów

Od przyszłego roku Florencja wprowadza m.in. zakaz używania skrzynek na klucze w historycznym centrum miasta . Stały się one symbolem rozkwitu krótkoterminowego wynajmu w sercu miasta. Metalowe skrzynki, z których turyści odbierają klucze do wynajmowanych apartamentów w ramach samodzielnego zameldowania, są oznaką rosnącej liczby mieszkań dostępnych na platformach takich jak Airbnb.

Krytycy podkreślają, że takie praktyki pozbawiają lokalnych mieszkańców dostępu do przystępnych cenowo mieszkań i prowadzą do wyludniania historycznych centrów miast. Rada miejska ogłosiła, że od przyszłego roku skrzynki te będą zakazane w wpisanym na listę UNESCO centrum Florencji "ze względów estetycznych i bezpieczeństwa".

Władze miasta wielokrotnie apelowały do rządu premiera Giorgii Meloni o specjalne regulacje, które ograniczyłyby liczbę dni wynajmu nieruchomości do 120 w roku. Do tej pory jedynie Wenecja otrzymała pozwolenie na ograniczenie krótkoterminowych wynajmów i wprowadziła opłatę dla jednodniowych turystów w celu regulacji napływu gości.