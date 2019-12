Oto Mr Trash Wheel. Maszyna, która wyławia śmieci z rzek

Powitajcie "Pana Śmieciucha". Ma niewdzięczną pracę, ale jakże pożyteczną. Mr Trash Wheel wyławia z rzek to, co nie powinno do nich trafić. Tego typu urządzenia powinny się znaleźć w wielu lokalizacjach na świecie.

Wielokrotnie pisaliśmy o ogromnym zanieczyszczeniu mórz i oceanów. Organizacje ekologiczne szacują, że co minutę wpada do nich ciężarówka odpadów, a w ciągu roku nawet 8 mln ton. Organizacja The Ocean Cleanup stworzyła maszynę do oczyszczania pacyficznej plamy śmieci, ale nie od dzisiaj mówi się, że od 88 do 95 proc. zanieczyszczeń w oceanach tafia tam z 10 najbardziej brudnych rzek świata.

Pomyślano więc, aby to właśnie na rzekach umieścić specjalne urządzenia, które wyławiać będą odpady. Jedną z organizacji, która włącza się w podobne działania jest Clearwater Mills oraz Waterfront Parthership. Stworzyły one urządzenia o sympatycznej nazwie Mr Trash Wheel. Już kilka lat temu, a dokładnie w 2014 r., inżynierom udało się opracować taki odkurzacz. Najpierw oczyszczał rzekę Jones Fall w Baltimore, wkrótce doczekał się brata bliźniaka, a jego twórcy założyli mu nawet konto na Twitterze.

W ciągu 5 lat urządzenia wyłowiły z rzek ponad 900 ton śmieci. Specjalne ramię Pana Śmieciucha przechwytuje odpady i kieruje je w pobliże pływającej jednostki. Wyłowione z wody śmiecie trafiają do kontenera, a następnie transportowane są na brzeg.

