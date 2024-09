Potrzebują turystów jak nigdy. "Nie jesteśmy trędowaci"

- W najbliższym czasie na pewno będziemy potrzebować, żeby turyści w nas uwierzyli i wrócili. Widzę po swojej atrakcji, że mamy odwołane rezerwacje na dwa tygodnie do przodu. Jeżeli turyści nie będą do nas przyjeżdżać na koniec września czy w październiku, to Kotlina Kłodzka naprawdę się nie podniesie - mówi Małgorzata Szumska. - To mój wielki apel, żeby turyści nie bali się. Jeśli tylko woda opadnie, proszę przyjeżdżać w Kotlinę Kłodzką i pozwolić dalej działać tym miejscom, które są w stanie. Wspierać lokalnych przedsiębiorców i pomagać odbudować to, co straciliśmy - podkreśla.