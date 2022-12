Otwarcie Golden Tulip Warsaw Centre & The Complex

Doświadczenie Golden Tulip Warsaw Centre to pobyt w jednym ze 143 pokoi wyposażonych w strefę sypialno-wypoczynkową, miejsce do pracy i łazienkę. Każdy z nich zaprojektowano tak, by praca i zabawa nie wchodziły tu sobie w drogę, lecz spotykały się w harmonii. To beztroskie chwile w loftowych częściach wspólnych hotelu stworzonych z myślą o budowaniu społeczności. To spotkania w centrum konferencyjnym złożonym z ośmiu sal urządzonych tak, by wyzwolić z uczestników nieprzebrane pokłady kreatywności. To praca w przestrzeni coworkingowej sprzyjającej burzom mózgów i twórczemu rozwiązywaniu problemów. To popołudnia i wieczory pełne wrażeń, spędzone w jednym z trzech konceptów gastronomicznych składających się na The Complex. Od slow foodowej uczty w restauracji Tulipe przez mistrzowski street food w restauracji The Loft aż po koktajl i przekąski w Patio Mixology – tutaj dobra zabawa jest zawsze w programie.