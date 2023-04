Padł rekord wszech czasów w europejskim kraju. Przepełnione pociągi, kolejki i tłok

Ruch turystyczny po pandemicznym spadku nie tylko wraca do poziomu sprzed 2020 roku, ale w wielu miejscach go zdecydowanie przebija. W wielkanocny weekend padł turystyczny rekord wszystkich czasów. Do Rzymu przybyło 1,1 miliona osób - ogłosił we wtorek szef wydziału do spraw turystyki w zarządzie Wiecznego Miasta Alessandro Onorato.