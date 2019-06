Pałac Buckingham pokazał zdjęcie w trakcie remontu. "Jest lepiej niż było"

Trwa zaplanowany na wiele lat i prawie 2 mld zł remont pałacu Buckingham. Instagramowe konto rodziny królewskiej pokazuje obecny stan pomieszczeń przygotowywanych do remontu. Niektórym podoba się bardziej w trakcie niż przed jego rozpoczęciem.

To największy remont królewskiego pałacu w sercu Londynu od czasu, kiedy trzeba było zabezpieczyć budynek po bombardowaniach drugiej wojny światowej. "Metamorfoza" trwa już od 2017 r., kosztuje ogromne pieniądze - 417 mln funtów (ok. 2 mld zł) - i zaplanowana jest tak, by królowa Elżbieta II nie musiała wyprowadzać się na czas remontu.