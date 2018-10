Pałac w Mokrzeszowie. Posiadłość, która kryje mroczną tajemnicę

Dolny Śląsk to region Polski, który skrywa najwięcej tajemnic i niestety - również najwięcej zrujnowanych skarbów. Jedną z niszczejących budowli, która ma zagmatwaną i wstydliwą historię, jest pałac-szpital w Mokrzeszowie.

Mokrzeszów znajduje się na trasie z Wałbrzycha do Wrocławia, ok. 10 km od Świdnicy. Przy głównej ulicy znajduje się potężny, neogotycki budynek nadgryziony zębem czasu. To powstały pod koniec XIX w. pałac, którego nie sposób nie zauważyć przejeżdżając tą trasą. Z lotu ptaka widać, że zbudowano go na planie krzyża, dlatego skojarzenie z działalnością religijną w tym miejscu nasuwa się samo. Zbudował go Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich w celu stworzenia tu szpitala i ośrodka sanatoryjno-wypoczynkowego. Pełnił swoją funkcję do 1926 r., kiedy to zakon popadł w kłopoty finansowe i musiał sprzedać posiadłość.