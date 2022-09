Pałac w Mosznej. Architektoniczna perła Opolszczyzny

Pałac w Mosznej to zabytkowa rezydencja, której początki sięgają XVIII wieku. Znajduje się w niewielkiej wsi oddalonej o ok. 15 km od Krapkowic i 30 km od Opola. Z historycznych podań wynika, że w czasach średniowiecznych te tereny należały do zakonu Templariuszy. Kolejnymi ich posiadaczami był ród Tele-Wincklerów. Podobno jeden z hrabiów nakazał wybudowanie pałacu z dokładnie 99 wieżyczkami, gdyż 100 wymagałoby już opłacenia całego garnizonu wojska. Znana jest też wersja, że 99 wieżyczek ma symbolizować 99 majątków tego możnego roku.