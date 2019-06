"Party island", czyli imprezowe centrum na Cykladach. Witajcie na Mykonos

Na Mykonos wszystko jest wypieszczone, cieszy oko. Jest przepiękna architektura sakralna, modne kluby, romantyczne restauracje nad brzegiem morza i plaże ze złocistym pisakiem. Jakieś minusy? To jedna z najdroższych greckich wysp, gdzie ceny są prawie paryskie.

Biało i czysto, aż lśni

Luksus i luz widać już w marinie, w nowym porcie (nazwanym tak w odróżnieniu od starego, ulokowanego w centrum Chory - czyli stolicy wyspy, zwanej też po prostu Mykons). Do nowego przybijają wielkie promy, a z nich co godzinę wysypują się tłumy spragnionych atrakcji turystów z całego świata. Też wybrałam ten środek transportu. Do Aten przyleciałam tanimi liniami, potem autobusem (spod terminala) dojechałam do portu w Rafinie, gdzie wsiadłam na prom kompanii Golden Star Ferries (do wyboru są też inne, kursujące między wyspami). Za bilet na Mykonos w klasie ekonomicznej trzeba zapłacić średnio 200 zł, choć zdarzają się promocje. Po trzech godzinach komfortowej podróży jest się na miejscu. Z nowego portu do centrum Chory kursuje publiczny autobus.