Pasażer przesuwał stopami po ekranie. Wideo ma ponad 10 mln odtworzeń

Filmik z pasażerem, który gołymi stopami przesuwał po ekranie w samolocie, wywołał burzę wśród internautów. Okazało się, że mężczyzna nie używał dłoni z lenistwa. Nagranie ma już ponad 10 mln odtworzeń.

Komentujący wideo internauci nie zostawili na anonimowym podróżnym suchej nitki. "To najbardziej niepokojąca rzecz, jaką widziałem na Twitterze" – napisał z przekąsem jeden z nich. "Ludzie wychodzą z domu i tracą rozum" – dodał inny.

Niektórzy zastanawiali się, czy pasażer nie cierpi przypadkiem z powodu upośledzenia mięśni, co zmusiłoby go do używania stóp zamiast rąk. Burke rozwiała wątpliwości. W kolejnym wpisie wyjaśniła, że jej przyjaciel zobaczył, jak mężczyzna chodził po pokładzie, a potem wyszedł z niego o własnych siłach, niosąc jeszcze bagaż.