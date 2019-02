Pasażerowie feralnego lotu z Londynu powinni się zbadać. Ich zdrowie może być zagrożone

Pasażerowie podróżujący z Londynu do Reykjaviku mogli zostać zarażeni wirusem odry. Główny Inspektor Epidemiologiczny na Islandii wydał ostrzeżenie.

Feralny lot o numerze FI1455 miał miejsce 14 lutego. Samolot leciał z lotniska Heathrow w stolicy Anglii do Reykjaviku na Islandii. Na jego pokładzie mogło dojść do rozprzestrzenienia się wirusa odry. Jest to choroba zakaźna dróg oddechowych, która do dzisiaj pozostaje jedną z głównych przyczyn śmierci dzieci w wielu krajach. U osób dorosłych występuje coraz częściej.