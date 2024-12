Pasta i włoskie przeboje. Sylwester po włosku w samym sercu Mazowsza

Hotel, centrum konferencyjne i ośrodek SPA położony jest w jednym z najciekawszych zakątków Mazowsza – ok. 50 km na północ od Warszawy, w Serocku, gdzie dwie malownicze rzeki: Bug i Narew łączą się ze sobą. To miejsce przyciąga wspaniałą rzeźbą terenu, wyjątkowymi lasami oraz naturą. Okolica nadaje się do pieszych wędrówek i podglądania przyrody, także tej zimowej. W hotelu można wypożyczyć kijki do nordic walkingu i zwiedzić tzw. Bugonarew, czyli miejsce, gdzie rzeka Bug wpływa do Narwi. To okolica pełna zachwycających zakoli i roślinności, zamieszkała przez wiele gatunków ptaków.