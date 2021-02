Paszporty szczepionkowe. Coraz więcej przewoźników zdecydowanych

Paszporty szczepionkowe Travel Pass - lista przewoźników się powiększa

Travel Pass będzie testowany już w marcu na niektórych trasach m.in. Qatar Airways, Emirates czy Etihad. Początkowo na liście było 20 przewoźników, ale sukcesywnie się ona powiększa. W ostatnich dniach poinformowano, że do testów dołącza także Air New Zealand oraz Rwandair - pierwsza linia lotnicza z Afryki, która bierze udział w przedsięwzięciu.

Wszystko wskazuje na to, że paszportów szczepionkowych nie da się uniknąć, choć wzbudzają one sporo kontrowersji. Inną kwestią jest brak globalnego porozumienia w tej sprawie. Wiele linii lotniczych korzysta z własnych rozwiązań.

Paszporty szczepionkowe - testuje się wiele aplikacji

Lufthansa testuje w swojej aplikacji dodawanie zaświadczeń o odbytych testach na COVID-19 na kilku trasach m.in. z Frankfurtu do Stambułu czy Nowego Jorku. Podróżni mogą to zrobić przez specjalny formularz najwcześniej 72 h przed wylotem. Następnie otrzymują decyzję drogą mailową.

Poza tym w różnych częściach świata powstało wieue kandydatów do akceptowanej globalnie aplikacji. Jest to m.in. CommonPass, rozwiązanie szwajcarskiej organizacji The Commons Project stworzona we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym., AOKpass, testowany przez linie Etihad podczas lotów między Abu Zabi a Paryżem oraz VeriFLY, testowana przez British Airways na trasach z Londynu Heathrow do USA.