Perła Podkarpacia. Tutaj czas płynie jakby trochę wolniej

Podkarpacie to jeden z najmniej docenianych regionów w Polsce. Omijanie go to jednak duży błąd, ponieważ oferuje wiele prawdziwych perełek turystycznych. Turyści, odwiedzający Podkarpacie, zwykle stawiają na krótki wypad do Rzeszowa czy Przemyśla. Czasem trafiają też do mniejszego Sanoka, ktory okazuje się prawdziwą skarbnicą niespodzianek.