Pewny wybór. Dubaj to doskonały pomysł na zimę. Ferie pełne wrażeń

Zjednoczone Emiraty Arabskie to jedno z niewielu miejsc, gdzie sezon wakacyjny trwa cały rok. W przeciwieństwie do innych destynacji, najlepszymi miesiącami do spędzenia urlopu jest zima i wczesna wiosna. Wakacje w Dubaju to dobry pomysł na ferie.

Widoki z 148 piętra robią wrażenie (Shutterstock.com)

Warunki pogodowe w Zatoce Perskiej gwarantują słońce i wysoką temperaturę nawet w środku zimy. Pierwsze dwa kwartały to szczególny okres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wtedy temperatura i warunki atmosferyczne przypominają polskie lato, z tym że ryzyko deszczu i zachmurzenia jest bardzo niskie. Średnia temperatura w styczniu wynosi 24 st., wiosną dochodzi do 30 st., a w środku lata sięga nawet 40 st.

O dziwo latem z ulic znikają turyści, a miasto wydaje się być wyludnione. To dlatego, że większość osób, które decydują się spędzić wakacje w tym zakątku świata większość dnia spędza w klimatyzowanym pokoju hotelowym lub kawiarniach. Dopiero wieczorem, gdy temperatura spadnie poniżej 50-40 st. C, miasto zaczyna tętnić życiem.

Zacznij od panoramy

Będąc w Dubaju nie sposób ominąć największych atrakcji miasta. Obowiązkowym punktem wycieczki jest budynek Burj Khalifa, najwyższy, bo liczący aż 828 metrów wysokości budynek na świecie. Widok panoramy miasta z 148 piętra to niezapomniany widok, choć trzeba za niego słono zapłacić. Nawet kilkaset złotych wstępu za bilet nie zniechęca turystów, którzy w godzinach szczytu tłumnie oblegają tarasy widokowe. Niewiele osób wie, ale w mieście Dżudda "rośnie" konkurencja dla Burj Khalifa – tamtejsza Jeddah Tower, której budowa ma zostać ukończona w 2020 roku będzie miała ponad 1000 m wysokości.

Oczywiście na poziomie ulicy znajdziemy wiele miejsc, które warte są odwiedzenia. Miejscem, które warto odwiedzić w pierwszej kolejności będzie Dubai Marina, najbardziej luksusowa część miasta. Podświetlone nocą wieżowce i kosztowne jachty aż rażą przepychem.

Nurkuj z rekinami

Nie wolno zapominać o plażach i typowo nadmorskich rozrywkach. Jednym z pierwszych miejsc, które warto odwiedzić jest zdecydowanie plaża Burdż al-Arab, to tam nowoprzybyli turyści kierują się, by zobaczyć majestatyczny zachód słońca nad Zatoką Perską.

Okolice Dubaju słyną jako raj dla amatorów nurkowania. Poza wrakami statków i rafą koralową na dnie morza można spotkać żółwie, mureny, płaszczki czy kraby. W wodach okalających Emiraty Arabskie można zobaczyć również rekiny. Nie stanowią jednak dużego zagrożenia, nie są przyzwyczajone do obecności ludzi i raczej unikają kontaktu.

Dla tych, którzy nie są amatorami mocnych wrażeń i wolą oglądać rekiny z bezpiecznej odległości, przygotowano gigantyczne akwarium w Dubai Mall. W podwodnym ZOO żyje ponad 140 gatunków zwierząt morskich. Poza tradycyjnym zwiedzaniem możesz zdecydować się na snorkeling lub nurkowanie w towarzystwie zwierząt.

