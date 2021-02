Loty tylko dla zaszczepionych na koronawirusa. Pierwsza linia zdecydowała się na ten krok

Pierwszy przewoźnik, który będzie wymagał certyfikatu

Zarządcy Israir Airlines nie obawiają się oburzenia ze strony pasażerów – zwłaszcza że nowe wytyczne zostały wprowadzone jedynie na trasie Tel Awiw – Ejlat. Z jakiego powodu? Rząd Izraela zezwolił właścicielom hoteli w kurorcie nad Morzem Czerwonym na ponowne otwarcie obiektów, po trwającym od grudnia lockdownie. To właśnie tam w najbliższych miesiącach będą udawać się na urlop tysiące Izraelczyków.

Loty będą dostępne dla większości Izraelczyków

Ponadto Izrael jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o szczepienie obywateli. Aktualnie jest zaszczepionych ok. 4 mln z 9,3 mln Izraelczyków. Jeśli tempo zostanie utrzymane, ponad 90 proc. mieszkańców przyjmie 2 dawki do końca kwietnia. Okazanie więc certyfikatu o zaszczepieniu lub przejściu COVID-19 (ok. 750 tys. Izraelczyków) przed wejściem na pokład samolotu nie będzie problemem dla zdecydowanej większości obywateli tego kraju.