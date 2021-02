Wakacje 2021. Wczasy w Grecji tylko dla zaszczepionych?

Grecja - wakacje tylko dla zaszczepionych?

Micotakis zaznaczył co prawda, że dokument nie byłby wymogiem dla przekroczenia granicy, ale dałby pewność zaszczepionym osobom, że mogą to zrobić, jednak wywołał tym lawinę domysłów. W międzyczasie coraz więcej krajów i linii lotniczych okazało się chętnych na wprowadzenie paszportów szczepionkowych. Niepokój turystów z każdym tygodniem rósł.

Grecja - minister dementuje plotki

Chcąc położyć kres plotkom, że szczepienie będzie wyłączną przepustką do podróży do Grecji, minister powiedział, że żaden hotel w kraju nie odmówi przyjęcia gościa, który nie został zaszczepiony. "Warunkiem koniecznym podróży do naszego kraju będzie negatywny test molekularny lub zaświadczenie o szczepieniu” - powiedział.

Grecja: "Rok 2021 lepszy od 2020"

Na razie nie wiadomo, od kiedy świadectwo szczepienia będą przyjmowane przy wjeździe. Przypomnijmy, że do 28 lutego (z możliwością przedłużenia) osoby przybywające do Grecji są zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie. Dodatkowo mają one obowiązek posiadania formularza PLF oraz zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na COVID-19.