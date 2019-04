Pierwsze wakacje w Grecji. Zobacz jak najwięcej w krótkim czasie

Grecja to ponad sto pięćdziesiąt zamieszkanych wysp, jedna z najdłuższych linii brzegowych na świecie oraz pokaźna część kontynentalna z wieloma kurortami i zachwycającymi zabytkami – wybranie jednego miejsca na pierwsze greckie wakacje jest bardzo trudne.

Grecja to miejsce,w którym bogata kultura współgra z przepięknymi sceneriami (Shutterstock.com)

W Grecji można znaleźć mnóstwo zapierających dech w piersiach zabytków i cudów natury, o których słyszał każdy z nas. Ci, którzy chcą na żywo zobaczyć miejsca znane nam wszystkim z pocztówek i filmów, muszą dobrze się zastanowić, zanim wybiorą miejsce na pierwszą grecką przygodę.

Ateny, czyli kolebka demokracji

Największe miasto Grecji i jedna z najsłynniejszych stolic europejskich obfituje w zabytki kultury antycznej. Historyczne centrum miasta przekształcono w ogromne stanowisko archeologiczne, z którego w ciągu kilkunastu minut można zawędrować do każdego istotnego zakątka. Centralnym punktem archeologicznej mapy Aten jest oczywiście Akropol, a wokół wzgórza rozsianych jest mnóstwo interesujących miejsc.

Podróż po Akropolu warto zacząć od Łuku Hadriana, czyli symbolicznego wejścia do miasta. Tuż obok znajduje się najważniejsza świątynia Aten poświęcona Zeusowi Olimpijskiemu. Kilka minut na zachód stąd, u stóp Akropolu, wznosi się Teatr Dionizosa z VI wieku p.n.e., dalej nieco młodszy i zdecydowanie lepiej zachowany Odeon Heroda Attyka, mieszczący około 6 tysięcy widzów. Znakomita akustyka tego miejsca sprawia, że jest on wykorzystywany również współcześnie. Niestety poza koncertami Odeon jest zamknięty. Centralną część Akropolisu stanowi natomiast Partenon, czyli świątynia poświęcona Atenie – patronce miasta.

Riwiera Olimpijska – u stóp Góry Bogów

Okolice Morza Egejskiego słyną z przepięknych, piaszczystych plaż i ciepłego, lazurowego morza. Niewielkie, urokliwe nadmorskie osady i rozciągające się aż po horyzont gaje oliwne to prawdziwa oaza spokoju dla tych, którzy pragną odskoczni od wielkich miast i gwarnych kurortów. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i dogodnemu położeniu turyści mogą swobodnie podróżować między Salonikami i Atenami. Riwiera stanowi więc doskonałe miejsce zarówno do plażowania i uprawiania sportów wodnych, jak i całodniowych wypadów w głąb lądu. Długie, piaszczyste plaże, nad którymi rozpościera się masyw Olimpu to jeden z najpiękniejszych widoków w Grecji.

Riwiera to również doskonałe miejsce dla wielbicieli pieszych wędrówek. Tamtejsze szlaki turystyczne rozciągają się na dziesiątki kilometrów. Samo wejście na Górę Bogów jest bardzo wymagające i lepiej rozłożyć na dwa dni, a na nocleg wybrać jedno z tamtejszych schronisk. Osoby, które myślą o takim rozwiązaniu w sezonie letnim, powinny wykazać się przezornością i zarezerwować kwaterę z odpowiednim wyprzedzeniem. Poza Olimpem warto udać się w głąb lądu po to, by zwiedzić Meteory, masyw skalny niedaleko miejscowości Kalambaka. Zespół kilkudziesięciu monastyrów wykutych w skale to jeden z pierwszych obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Imponujące architektoniczne cuda przyciągają rocznie mnóstwo turystów.

Zakynthos – perła zachodniej Grecji

Trzecia co do wielkości wyspa na Morzu Jońskim stanowi kwintesencję wyspiarskiej części kraju. Malownicze półwyspy i urokliwe zatoki kryją wiele niespodzianek. Niezaprzeczalnie najsłynniejszą plażą wyspy jest Zatoka Wraku, uznawana za jedną z najpiękniejszych na całym Morzu Śródziemnym. Plaża otoczona jasnymi skałami jest dostępna jedynie od strony morza, jednak obowiązkowym punktem każdej wycieczki po Zakynthos jest punkt widokowy, który góruje nad zatoką. Podróż stanowi nie lada wyzwanie dla nóg, ale niesamowite zdjęcia, które można zrobić podczas wspinaczki, będą godną rekompensatą.

Wybierając się w rejs na rajską plażę, warto również zahaczyć o Błękitne Groty. Mniejsze statki są doskonale przystosowane do manewrowania pod malowniczymi, skalnymi łukami. Swoją nazwę wzięły od intensywnie błękitnych, podświetlanych przez słońce wód, które je okalają. Cena za rejs oscyluje w okolicach kilkunastu euro w zależności od tego, czy chcesz zwiedzić Błękitne Groty czy samą Zatokę Wraku.

Santorini, czyli mityczna Atlantyda

Białe domki z błękitnymi okiennicami przytulone do klifu, kontrastujące z lazurowym morzem – to jeden z najbardziej popularnych wizerunków greckich wysp. Takie właśnie jest Santorini. Klif to pamiątka po ogromnym kataklizmie, który nawiedził wyspę przed wiekami. Erupcja wulkanu rozsadziła wyspę, tworząc pośrodku zalaną wodą kalderę ( zagłębienie w szczytowej części wulkanu). Niektórzy wiążą tragiczną historię wyspy z losami mitycznej Atlantydy, którą kataklizm strącił na dno morza.

Ciekawą opcją do spędzenia wolnego czasu jest rejs wokół okolicznych wysepek w poszukiwaniu urokliwych plaż. Najbardziej znana jest Czerwona Plaża, która rocznie przyciąga mnóstwo turystów. W oczy rzucają się szczególnie czerwone klify okalające ją z trzech stron. W okolicy znajdziemy również kilka czarnych, wulkanicznych plaż z łagodnym zejściem do wody – Kamari, Perivolos czy Perissa.

