Pierwszy śnieg. Biały poranek na Pomorzu

- Rano musiałam skrobać szyby - napisała do nas pani Marta z Gdańska, gdzie w piątek rano temperatura była bliska 0 st. C. Za miastem można było nawet zaobserwować śnieg.

Zima 2020 - pierwszy śnieg na Pomorzu

"No i jest. Pierwszy od długiego czasu. Do południa pewnie zniknie (...)" - napisała na Instagramie Panna Lola, która mieszka na Kaszubach. - "Aż zupełnie inaczej chce się pracować".

Zdjęcia śniegu wstawiali internauci mieszkający w Dziemianach, Łapalicach, Wdzydzach czy Kamieniu. I choć opady nie były tak spektakularne, żeby lepić śnieżki czy jeździć na sankach, to mieszkańcy tych okolic i tak są zachwyceni i przyznają, że widok śniegu dał im nadzieję na zimę. "Jakoś tak lepiej się oddycha" - napisała jedna z internautek. "Czy będą białe święta?" - zastanawia się inna.

- Idę do lasu, może tam jest więcej śniegu - napisała do nas przez platformę dziejesie.wp.pl pani Malwina z Kamienia, którą widok śniegu przez okno także zaskoczył o poranku. - Najwięcej było go na stole i dachu.