Pierwszy taki park rozrywki na Pomorzu. "Piszczałam przez 2,5 minuty"

Park działa codziennie od godz. 10 do 18. Do godz. 12 na wejściu gości wita maskotka. Można spotkać tam Gucia, Maję, Filipa lub Smerfy. Jeśli komuś zależy na uścisku ukochanego bohatera, to nie powinien zwlekać. Warto zapamiętać te godziny, by nie przeżyć rozczarowania, jak ja. Odłożyłam to na później i żałowałam.