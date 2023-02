PKP Intercity z nowym rozkładem jazdy. Korekta wejdzie w życie 12 marca

Co więcej, od 12 marca br. wybrane pociągi PKP Intercity pojadą warszawską linią obwodową i zatrzymają się na stacji Warszawa Młynów. W efekcie pasażerowie zyskają możliwość wygodnej przesiadki do linii metra M2, co umożliwi im szybki dojazd do centrum, a także do prawobrzeżnej części miasta.