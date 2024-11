Pochwaliła się, co zrobiła w Korei Południowej. Wtedy się zaczęło

Zdjęcia spotkały się z krytyką wielu użytkowników mediów społecznościowych, którzy określili jej działania jako "obraźliwe" i "niewłaściwe" w tak ważnym dla Koreańczyków miejscu. "To święte miejsce w ich kraju, podobnie jak nasze Cesarskie Miasto Hue. Jej zachowanie jest haniebne" – skomentował jeden z użytkowników z Wietnamu.

W sieci pojawiło się też wideo, na którym widać, że kobieta próbowała pozować do zdjęcia przez dobrych kilka minut.

"Publiczne eksponowanie ciała w taki sposób jest obraźliwe i lekceważące. Co więcej, to miejsce jest święte i to symbol południowokoreańskiej turystyki" – napisała inna osoba. "Niegrzeczne i obraźliwe. Takie czyny wywierają na obcokrajowcach negatywne wrażenie na temat wizerunku Wietnamczyków" – czytamy w innym komentarzu.