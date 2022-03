Pociąg z Polski do Chorwacji. W tym roku jednak nie pojedzie?

"RegioJet do tej pory nigdzie nie ogłosił, że pociągi z Polski do Chorwacji pojadą w tym roku. Od czasu otrzymania otwartego dostępu RegioJet weryfikuje możliwość uruchomienia tego pociągu, co, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, z formalnych powodów może być niemożliwe - wnioski o dostęp do infrastruktury na te wakacje składało się w kwietniu 2021, kiedy to otwartego dostępu nie mieliśmy. Co więcej, zmieniająca się sytuacja międzynarodowa ma również niemały wpływ i na nasze działania biznesowe. Obecnie RegioJet koncentruje swe polskie wysiłki na utrzymywaniu połączenia humanitarnego do Przemyśla, które działa od 3 tygodni" - czytamy w zacytowanym przez Przemysława Adamskiego komentarzu RegioJet.