Pociągiem dookoła świata. Ile trzeba wydać na 59-dniową podróż?

Podróż rozpocznie się w Vancouver w Kanadzie, skąd pasażerowie udadzą się w podróż przez Góry Skaliste. Następnie polecą do Europy, gdzie będą mogli podziwiać malownicze krajobrazy Szkocji, a potem pojadą do Paryża, a także Rzymu, Werony i Wenecji. Kolejne w planie są: Budapeszt, Bukareszt i Stambuł, skąd turyści polecą do Delhi.