Pociągiem przez Polskę. Komfortowa wakacyjna podróż

Wakacje są czasem, w którym pragniemy przede wszystkim wypocząć. Myślami jesteśmy już na plaży albo w górach – liczy się tylko to, by szybko i komfortowo trafić na miejsce. Jak oszczędzić sobie stresu podczas takiego wakacyjnego wyjazdu?

Im lepiej zaplanujemy nasz wyjazd, tym przyjemniej spędzimy potem podróż. (Shutterstock.com)

Rezerwujmy bilety na pociąg z wyprzedzeniem

Im lepiej zaplanujemy nasz wyjazd, tym przyjemniej spędzimy potem podróż – nad morze, w góry albo do naszej rodziny w innym mieście. Dlaczego? Widać to doskonale już na etapie rezerwacji biletu. Jeśli zrobimy to z odpowiednim wyprzedzeniem, nie tylko możemy być pewni, że znajdzie się dla nas miejscówka. Zapłacimy również znacznie mniej.

W PKP Intercity na przykład, za bilety kupione z miesięcznym wyprzedzeniem możemy zapłacić nawet do 70 proc. taniej. Pamiętajmy więc o rezerwacji biletów na pociąg jeszcze podczas wyboru lokalizacji wakacyjnego wyjazdu oraz bookowania hotelu. Doliczmy do tego inne zniżki, takie jak Bilet Rodzinny (30 proc.), albo ulgowy dla dzieci (37 proc., maluchy poniżej 4. roku życia podróżują za darmo). Okazuje się, że na dobrze zaplanowanym wyjeździe możemy sporo zaoszczędzić!

Sprawdzajmy frekwencję w danym pociągu

Nie lubimy podróżować w tłoku? I na to jest sposób. Obecnie na stronie PKP Intercity możemy sprawdzić w zakładce Prognoza Frekwencji, jakich terminów lepiej unikać pod tym względem. Jeszcze przed rezerwacją biletów w systemie e-IC zobaczymy stopień zapełnienia składu. Oszczędzi nam to trochę czasu podczas planowania podróży, a także wyboru jej dokładnego terminu.

Wybierajmy ciche składy

Oprócz tłoku nie lubimy też hałasu. Od kwietnia 2016 r., kiedy siódmy człon każdego pociągu Pendolino pełni rolę tak zwanej Strefy Ciszy, skorzystało z niej już prawie milion pasażerów. Idea jest bardzo prosta - bilet do Strefy Ciszy zakupimy w cenie biletu drugiej klasy, obowiązuje tam jednak pewna zasada – zachowujemy się cicho niczym pośród półek publicznej biblioteki.

Jak się okazuje, pasażerowie pociągów bardzo cenią sobie taką oazę spokoju. Według statystyk PKP Intercity aż 95 proc. korzystających ze Strefy Ciszy zrobi to ponownie, a 80 proc. będzie polecać ją swoim znajomym. Trudno im się dziwić, takie miejsce daje przecież doskonałą okazję do nadrobienia zaległych lektur bądź relaksującej drzemki.

I pomyśleć, że moglibyśmy w tym samym czasie stać w korku samochodowym…

Nadróbmy książkowe zaległości

Aż 50 proc. użytkowników Strefy Ciszy w pociągach Pendolino deklaruje, że lubi sobie w pociągu poczytać książkę. Jeśli jednak zapomnieliśmy zabrać lekturę z domu albo po prostu lubimy niespodzianki, możemy znaleźć ciekawą książkę na dworcu. Od 5 lat PKP prowadzi akcję o nazwie "Książka w podróży". Dzięki niej na 11 dworcach w kraju (m.in. Warszawa, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz) znajdziemy specjalne półki, z których zabierzemy darmowe książki. Możemy je tam również zostawić, jeśli chcemy, bo ktoś inny dobrze się bawił podczas podróży przy naszej ulubionej lekturze. Półki "Książka w podróży" znajdują się punktach obsługi klienta „InfoDworzec”.

Cieszmy się chwilą

Najlepszym sposobem, by nie stresować się podczas wakacyjnego wyjazdu, jest pokochanie drogi dla niej samej. O komfort pasażerów PKP dba na każdym etapie podróży, już od samego jej początku, aż po dotarcie do celu. A przecież podróż zaczyna się i kończy na dworcu kolejowym. PKP S.A. dba o to, by w swoich obiektach zapewnić obsługę podróżnych na miarę XXI wieku. Dlatego właśnie prowadzi największy w historii program modernizacji dworców kolejowych.

Do 2023 r. spółka zmodernizuje lub wybuduje od podstaw ponad 200 dworców. Prace obejmą dworce zarówno w dużych miastach, jak Warszawa, Poznań i Wrocław, jak i średnich (Toruń, Koszalin) oraz mniejszych (Władysławowo, Łowicz). Nowoczesne dworce będą nie tylko miejscem oczekiwania na pociąg. To także obiekty, w których zrobimy zakupy, dobrze zjemy i miło spędzimy czas.

Co bardzo ważne - nowe i zmodernizowane dworce dostosowywane są do potrzeb wszystkich grup podróżnych: osób starszych, z ciężkich bagażem, opiekunów z dziećmi oraz osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Wśród udogodnień dla osób z niepełnosprawnością znajdziemy m.in. ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących, kasy z obniżonym okienkiem dla osób na wózkach, pochylnie i windy, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących, dotykowe mapy dworców czy oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na wybranych dworcach dostępna jest także usługa tłumacza migowego.

Wkrótce do użytku pasażerów oddane zostaną dworce, takie jak Poznań Zachodni, Poznań Garbary, Pruszków, Strzelin, czy Jawor.

Bezpieczna, cicha i szybka podróż

Choć liczba samochodów w Unii Europejskiej rośnie, wciąż najszybszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu pozostaje kolej. Jeśli więc szukamy sposobu na komfortową wakacyjną podróż, zarezerwujmy bilet już dziś.