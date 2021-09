Podlasie. Turyści odwołują rezerwacje. "Musztarda już po obiedzie"

- Dzisiaj przez wieś przejechał jeden samochód. I to wojskowy, bo nawet zapamiętałem jego tablice rejestracyjne. Do mnie nikt nie przyszedł na podwórko i mi nie wyjaśnił, o co chodzi ani ile to potrwa. Moje życie, jakie było, takie jest - mówi nam mieszkaniec Kruszynian. - Zamknąłem sezon wcześniej, bo turystów już w tym roku nie będzie. Dla mnie ważniejsze jest dobro moich klientów. Bo co ja mam im powiedzieć? Mówię tak, jak jest. Nie ma gdzie jechać, jest zakaz. Nawet lokalni sprzedawcy już nie wystawiają się przy ulicy z towarami, bo nie ma dla kogo – opowiada nam.