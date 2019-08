Podrobiony alkohol na Kostaryce. Umiera przez niego coraz więcej osób

Choć rząd Kostaryki zarekwirował 55 tys. podejrzanych butelek, to śmiertelnych ofiar, które zdążyły napić się feralnego alkoholu jest coraz więcej. Lecz podrabiane trunki są zmorą nie tylko tego amerykańskiego kraju, ale całego świata. Dlatego wszędzie należy być szczególnie ostrożnym.

Ministerstwo Zdrowia Kostaryki podało najświeższe informacje dotyczące śmiertelnych ofiar zatrucia podrabianym alkoholem. Łącznie hospitalizowano z tego powodu 59 osób, z czego zmarło już 25 – w tym 19 mężczyzn i 6 kobiet w wieku od 32 do 72 lat. Choć wśród nich nie ma nikogo z zagranicy, to nie jest tajemnicą, że tani lokalny alkohol jest popularny wśród turystów. A jak widać może być on bardzo groźny.