Przewoził "zakazany" alkohol. Teraz ma spore problemy

19-letni Chińczyk, lecący z Szanghaju do japońskiego miasta Fukuoka, przemycił w bagażu butelkę północnokoreańskiego piwa Taedonggang. Teraz będzie musiał zapłacić za... naruszenie sankcji gospodarczych.

Jedną z takich osób jest 19-letni obywatel Chin, któremu najwyraźniej zabrakło szczęścia podczas lotniskowej kontroli na japońskiej wyspie Kiusiu. Mężczyzna został zatrzymany z butelką piwa w bagażu i zgodnie z oświadczeniem prokuratury okręgowej, nie zgłosił wcześniej władzom chęci przewiezienia "zakazanego trunku". A skoro nie uzyskał zgody ministerstwa handlu, to ma teraz problem. I to spory.

Na młodego obywatela Chin została nałożona kara pieniężna za naruszenie przepisów zagranicznego handlu (nie podano do publicznej wiadomości wysokości kary). Co ciekawe, wcześniej interesowały się nim już służby cybernetyczne Japonii. Okazało się, że chłopak już od dłuższego czasu przewoził do Japonii niedostępne, północnokoreańskie produkty. Następnie sprzedawał je w internecie za niemałe pieniądze.