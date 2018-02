Podróże nie gryzą. Wycieczki, na które wybierze się nawet domator

Nie każdy lubi podróżować. Niektórzy nie czują potrzeby zwiedzania nowych miejsc, a dla innych wycieczki wiążą się z wysiłkiem, a nie z odpoczynkiem. Jednak czasem warto spróbować czegoś nowego, zwłaszcza jeśli namawia do tego druga połowa. Jakie wycieczki będą idealne dla domatorów?

Niektórzy kochają podróżować, a niektórzy wolą rozkoszować się spokojem we własnym domu (iStock.com)

Podróże potrafią uzależnić tych, którym radość sprawia zwiedzanie nowych miejsc i kontakt z obcymi ludźmi. Jednak niektórzy uważają, że podróże to ostatnia rzecz, na którą warto się decydować. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy osoby czerpiące radość z wyjazdów mają domatorów wśród swoich bliskich przyjaciół, rodziny bądź są w związkach z takimi osobami. Wspólne wypady na majowe weekendy czy dwutygodniowe wakacje są często przedmiotem sporów, a nierzadko frustracji jednej ze stron. Czy warto zachęcać domatorów do wycieczek? Warto, ale z głową.

Niekoniecznie za granicę

Osoba, która nigdy nie podróżowała lub była na jednej lub dwóch krótkich wycieczkach, raczej nie będzie się garnąć do dalekich wyjazdów poza granice kraju, tym bardziej stopem i tym bardziej w samotności. Wielu domatorów jest dość nieśmiałych i kontakt z obcokrajowcem może być dla nich problemem, zwłaszcza jeśli nie władają dobrze językiem angielskim. Podróże wiążą się przecież z wyjściem ze strefy komfortu, a niektórym jest się bardzo trudno przełamać.

Świetnym wyborem będą więc wycieczki w obrębie kraju. Tym najbardziej zagorzałym przeciwnikom wyjazdów warto na początek zaproponować krótkie, jednodniowe wypady do najbliższego miasta bądź zachęcić do spaceru w obrębie swojego miejsca zamieszkania, co często nic nie kosztuje albo kosztuje niewiele. Romantyczny wypad do ciekawej restauracji na drugim końcu miasta na pewno będzie świetną odskocznią i zadowoli obie strony.

Niektórzy domatorzy lubią mieć wszystko zaplanowane od początku do końca, więc przed wyruszeniem do obcego miasta warto dokładnie ustalić formę dojazdu, czas pobytu oraz kwotę, jaką trzeba będzie wyłożyć. Świetną formą będą więc wyjazdy do hoteli z pakietem all inclusive albo z pakietem HB lub FB (śniadania i obiadokolacje lub śniadania, obiady i kolacje), które zapewniają rozrywki i w których wszystko jest na miejscu. Osoba nieskora do wyjazdów nie będzie musiała się martwić o najistotniejsze kwestie i dzięki czemu łatwiej skupi się na zwiedzaniu czy odpoczywaniu na plaży, w SPA albo na korcie tenisowym. Pamiętaj też, by uzgodnić wspólne aktywności podczas odpoczynku. Niedopasowanie pod tym względem może zrodzić konflikty i zepsuć cały wyjazd.

A jeśli za granicę, to...

...najlepiej pakiet all inclusive w kurorcie. Na początek lepiej zrezygnować ze spontanicznych wyjazdów autostopem czy z couchsurfingu, gdyż może się to wiązać z dużym stresem i niepewnością. Nie trzeba od razu rzucać się na głęboką wodę i odwiedzać państwo o zupełnie innej kulturze mieszczące się na drugim końcu globu, a warto zaproponować odpoczynek w ciepłym, bliskim zakątku Europy, np. w Grecji albo na Bałkanach. Zagraniczne kurorty oferują mnóstwo ciekawych atrakcji, z których warto korzystać. Niektórzy znajdą radość w pływaniu lub siłowni, a inni będą zadowoleni z możliwości czytania książki na leżaku lub relaksującego masażu.