Podwyżka cen w Zakopanem. "Turyści czekali, aby zapłacić mniej"

Podwyżka cen dla turystów

Radni zdecydowali również o zrównaniu cen biletów komunikacji miejskiej z popularnymi prywatnymi busami. Oznacza to podwyżkę. Do tej pory jednorazowy bilet miejski kosztował 3 zł, teraz będzie to 4 zł – czyli tyle samo ile w komunikacji prywatnej. Darmowa komunikacja dla mieszkańców ma przyczynić się do ograniczenia ruchu samochodowego i poprawy jakości powietrza.