Turyści w Zakopanem zmądrzeli. "Ostrzegają się wzajemnie"

Najlepiej postawić na sprawdzony i zaufany adres

- Jestem bardzo zbudowany tym, że z roku na rok tych zgłoszeń jest coraz mniej. A w tym roku mieliśmy ich może cztery czy pięć, począwszy od października aż do dzisiaj. Rozmaite podejrzane oferty nadal pojawiają się w sieci, ale absolutnie nie przekłada się to na oficjalne zgłoszenia, które otrzymujemy - mówi WP asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Oznacza to, że nasze społeczeństwo jest już na tyle wyczulone, że potrafi ocenić czy dana oferta budzi podejrzenia. Potencjalni klienci i goście ostrzegają się wzajemnie, żeby w takie ogłoszenia nie klikać i nie kupować. Polacy potrafią już coraz lepiej rozpoznawać znamiona oszustwa - wyjaśnia.