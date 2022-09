Podwyżki cen prądu. Zakopane się tym nie przejmuje

Zakopane nie przejmuje się podwyżkami

- Jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że w 2020 roku podpisaliśmy umowę z dostawcą energii elektrycznej na stałą cenę, która obowiązuje do końca 2023 roku. Gdybyśmy nie mieli podpisanej takiej umowy długoterminowej, to na pewno sporo wzrosłyby koszty oświetlenia ulicznego, bo jest to największy koszt budżetu miasta, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej. Mamy nadzieję, że te umowy będą dotrzymywane, dlatego na dzień dzisiejszy nie planujemy dużych oszczędności prądu - mówi burmistrz Zakopanego - Leszek Dorula. Warto podkreślić, że do tej pory z budżetu miasta rocznie na oświetlenie uliczne przeznaczana jest kwota około jednego miliona zł.