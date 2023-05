Podziemna trasa. Tajemnicza atrakcja "w bramie Bieszczad"

Ile kosztuje wstęp do Rzeszowskich Piwnic?

Rzeszowskie Piwnice to niewątpliwie jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych współczesnego Rzeszowa. Jest to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić podczas pobytu u wrót Bieszczad. Rzeszowskie Piwnice są otwarte dla zwiedzających przez cały rok, od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10 do 19.