Pogoda na poniedziałek 25 marca. Czeka nas powrót zimowych kurtek

Musimy na jakiś czas pożegnać się ze słoneczną aurą – od poniedziałku 25 marca czeka nas zmiana pogody i powrót marcowej pluchy. W ciągu najbliższych dni temperatura będzie znacznie niższa, w nocy może spaść poniżej zera.

Pogoda na poniedziałek 25 marca – będzie ochłodzenie

– Najsilniejszy napływ tego chłodniejszego powietrza spodziewany jest we wtorek, ale już jutro rano od zachodu wejdzie nad kraj strefa opadów – głównie deszczu ze śniegiem i deszczu. Opady będą szybko przemieszczały się na SE, obejmując głównie zachód, południe i południowy-wschód kraju, silniejsze mogą być na nawet niewielkich wzniesieniach wystawionych prostopadle do napływu z NW – alarmuje Maciej Ostrowski z serwisu Meteo.pl.

Pogoda na 25 marca – w nocy przymrozki

W poniedziałek 25 marca temperatura będzie jeszcze niższa – wyniesie maksymalnie od 6 do 10 stopni C. W nocy możliwe są lokalne przymrozki i opady deszczu ze śniegiem. W Warszawie temperatura może spaść do -2 stopni C.