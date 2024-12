Pokazał wideo z Tatr. "Aż się wzruszyłam"

Na instagramowym profilu Kuby Kaczmarka można przeczytać, że jest jedynym Polakiem wśród tatrzańskich nosiczy . Już od 18 lat związany jest z Chatą pod Rysami. Najwyżej położone schronisko w Tatrach zimą jest zamknięte, ale to nie oznacza, że Kuba ma wolne.

Na swoim profilu zamieścił wideo, na którym widać, jak niesie choinkę do jednego z niżej położonych obiektów. Nagranie jest tłem do świątecznych życzeń .

Jego obserwatorzy są zachwyceni. "To nagranie wygląda jak jedna wielka reklama świąteczna", "Cudowne, jesteś wielki!", "To jest ta magiczne, że lepszych świąt już nie muszę sobie wyobrażać" - czytamy pod postem.

Jak widać, tradycja przetrwała do dziś. Zmienił się jednak jej charakter, bo nosicze nie wyręczają już turystów w dźwiganiu własnego bagażu. Rzadko jednak można spotkać ich w Polsce. Nosicze działają raczej po słowackiej stronie Tatr.

"W polskiej części Tatr schroniska usytuowane są na stosunkowo niewielkich wysokościach, w związku z czym nie spotkamy tu tragarzy. Zaopatrzenie dostarcza się samochodami, quadami lub wyciągiem towarowym – jak to ma miejsce w przypadku schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Słowackie chaty znajdują się jednak znacznie wyżej, przez co rzeczy niezbędne do ich funkcjonowania muszą być dostarczane pieszo" - czytamy na Portalu Tatrzańskim.