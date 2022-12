Pokochała Masaja i została na Zanzibarze. "Nic tu o świętach nie przypomina"

Masajowie są bardzo czujący i zawsze dbają o siebie wzajemnie. Tam, jeśli ktoś chodzi głodny, to znaczy, że głodna jest cała wioska. Tak jest teraz. Nie ma możliwości, żeby ktoś został bez opieki, bez wsparcia innych członków społeczności. Widać to także w tym zwyczaju wybierania męża. Nikt nie odda mu ręki córki tylko dlatego, że ma więcej krów. Kiedy bliscy zaczynają pertraktacje, pan młody przyjeżdża do rodziny przyszłej żony, żeby wszyscy mogli go poznać. Towarzyszy mu starszy, szanowany mężczyzna, który ręczy za jego charakter, za to, że będzie dbał o żonę, że jest dobrym człowiekiem.