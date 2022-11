Egzotyczny hit. To miejsce wciąż jest w czołówce najpopularniejszych kierunków

Pogoda dopisuje o każdej porze roku

Zanzibar leży w strefie klimatu równikowego wilgotnego, charakteryzującego się dość wysokimi temperaturami i sporą wilgotnością, co sprawia, że jest to idealne miejsce do wypoczynku przez cały rok. Podczas gdy w Polsce listopadowa aura nie zachęca do wychodzenia z domów, a w niektórych miastach odnotowuje się pierwsze przymrozki i opady śniegu, tam można delektować się temperaturą sięgającą nawet 29 st. C w dzień i 20 st. w nocy.